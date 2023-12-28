ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 военных за сутки Суточные потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Суточные потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух самоходных артиллерийских установок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и трёх орудий Д-20.

Поражение нанесено силам 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР.

А накануне, 27 декабря, МО РФ сообщило, что суточные потери ВСУ на том же Донецком направлении составили до 280 бойцов. Российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка в ДНР.

Авторы Александра Вишнякова