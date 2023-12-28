ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 военных за сутки

Опубликовано 28 декабря 2023, 11:41
Суточные потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Суточные потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Суточные потери Вооружённых сил Украины за сутки на Донецком направлении составили до 230 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух самоходных артиллерийских установок "Акация", гаубицы "Мста-Б" и трёх орудий Д-20.

Поражение нанесено силам 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР.

Российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе
Российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе

А накануне, 27 декабря, МО РФ сообщило, что суточные потери ВСУ на том же Донецком направлении составили до 280 бойцов. Российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка в ДНР.

BannerImage
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!