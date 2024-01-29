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29 января, 11:59

Юные хоккеисты с Урала описали ужас в автобусе, который раздавил легковушку и упал в овраг

Мать хоккеиста рассказала детали смертельного ДТП с автобусом команды на Урале

Из попавшего в смертельное ДТП автобуса на Урале пострадавших доставали через разбитые стёкла, их госпитализировали, рассказал телеканал "Звезда". В аварии пострадали два пятнадцатилетних спортсмена. У одного из них диагностировали черепно-мозговую травму и перелом предплечья, у второго — переломы рёбер. Прокуратура начала проверку.

"Невьянская городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства по безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего детей", — говорится в сообщении Прокуратуры Свердловской области.

Последствия ДТП в Свердловской области. Видео © T.me / Zvezdanews

Сейчас на месте ДТП куча обломков, от "ситроена", столкнувшегося с автобусом, почти ничего не осталось. В салоне автобуса всё усыпано стёклами. Мать одного из хоккеистов рассказала, что её сын вместе с товарищами по команде испытал шок.

"Говорит, удар пришёлся на голову, носом ударился. Серьёзно, слава богу, не пострадал, но шок такой. Все там в шоке были. Он сказал, что сам ничего не понял, так как спал. Всё рано утром было. Он схватился за что-то и удержался, но головой стукнулся. У кого-то тоже ушибы, двое мальчишек у них: один — в больнице, другой мальчик в реанимации, тренер погиб", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что 66-летний наставник давно работал с командой. А отец бывшего участника команды Евгений отметил, что под руководством тренера команда прогрессировала. Он назвал смерть тренера потерей для детского хоккея.

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Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибло четыре человека: водитель с двумя пассажирами легковушки, а также тренер команды. Предварительная версия такова: у автобуса "Ютонг" во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с легковым автомобилем "Ситроен".

Обложка ©

T.me / Zvezdanews

Александра Мышляева
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