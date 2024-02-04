На трассе под Челябинском перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Челябинской области из-за выбежавшей на трассу косули опрокинулся автобус Higer, который вёз 26 детей с соревнований по рукопашному бою. Как передаёт в социальной сети "ВКонтакте" региональное управление Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

В ведомстве сообщили, что авария произошла накануне, 3 февраля, около 23:00 по местному времени на 34-м километре автодороги Бишкиль – Варламово в Чебаркульском районе Челябинской области. На трассу перед автобусом выбежала косуля, в результате чего транспортное средство в попытке избежать столкновения с животным вылетело в кювет.

В салоне автобуса находился 31 пассажир, 26 из которых — дети, направлявшиеся в Челябинск из Магнитогорска с соревнований по рукопашной борьбе. В итоге на больничной койке с лёгкими травмами оказались два ребёнка. Остальных участников аварии двумя автобусами транспортировали в село Варламово для временного размещения.