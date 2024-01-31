На Урале суд отправил в СИЗО владельца автобуса, попавшего в ДТП с детьми

Невьянский горсуд постановил отправить в СИЗО владельца автобуса, который попал в ДТП во время перевозки детской хоккейной команды и её тренера в Свердловской области. Обвиняемый пробудет под стражей два месяца — до 28 марта, сообщила пресс-служба суда.

Мужчина был задержан за то, что не обеспечил исправное техсостояние автобуса и не провёл водителю надлежащий инструктаж. Спровоцировавший ДТП 60-летний шофёр ранее тоже был взят под стражу. Его обвиняют в несоблюдении скоростного лимита, которое и привело к смертельной аварии.