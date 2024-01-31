На Урале суд отправил в СИЗО владельца автобуса, попавшего в ДТП с детьми
Последствия ДТП с автобусом в Свердловской области. Обложка © T.me / Прокуратура Свердловской области
Невьянский горсуд постановил отправить в СИЗО владельца автобуса, который попал в ДТП во время перевозки детской хоккейной команды и её тренера в Свердловской области. Обвиняемый пробудет под стражей два месяца — до 28 марта, сообщила пресс-служба суда.
Мужчина был задержан за то, что не обеспечил исправное техсостояние автобуса и не провёл водителю надлежащий инструктаж. Спровоцировавший ДТП 60-летний шофёр ранее тоже был взят под стражу. Его обвиняют в несоблюдении скоростного лимита, которое и привело к смертельной аварии.
Напомним, что автобус столкнулся с легковушкой 29 января неподалёку от посёлка Верх-Нейвинский. В результате происшествия тренер команды скончался на месте. Ещё два спортсмена получили тяжёлые травмы. Водитель и пассажир "ситроена" не выжили.
А в Петербурге водитель автобуса выехал на тротуар и сбил толпу пешеходов. Видео с места инцидента Лайф публиковал ранее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.