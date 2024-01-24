Водитель автобуса задержан за наезд на толпу пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который выехал на тротуар и сбил толпу пешеходов. Полиция возбудила в отношении его уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга... Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сказано в сообщении.