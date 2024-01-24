Водитель автобуса задержан за наезд на толпу пешеходов в Петербурге
Задержан водитель автобуса, сбивший пять человек на тротуаре в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который выехал на тротуар и сбил толпу пешеходов. Полиция возбудила в отношении его уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
"Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга... Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно о том, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видно несколько карет скорой помощи.
t.me / Mash на Мойке