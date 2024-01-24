Регион

Уведомления отключены

24 января, 18:19

Водитель автобуса задержан за наезд на толпу пешеходов в Петербурге

Задержан водитель автобуса, сбивший пять человек на тротуаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который выехал на тротуар и сбил толпу пешеходов. Полиция возбудила в отношении его уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга... Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — сказано в сообщении.

Появилось видео с моментом наезда автобуса на пешеходов в Петербурге
Появилось видео с моментом наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

Ранее стало известно о том, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видно несколько карет скорой помощи.

Обложка ©

t.me / Mash на Мойке

Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров