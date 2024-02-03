В Башкирии в ДТП с загоревшимися фурами погибло два человека
Кадр с места ДТП в Башкирии, где погибло два человека. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостана
В Башкирии на трассе М-5 произошло столкновение двух фур с последующим возгоранием. По предварительным данным, погибло два человека, информация о жертвах происшествия ещё уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Кадры с места ДТП в Башкирии, где погибло два человека. Видео © Telegram / МЧС Башкортостана
"В результате ДТП, предварительно, погибло два человека. Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский – Улу-Теляк – Урман – Ауструм", — говорится в сообщении.
На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы. В частности, спасатели уже потушили горящие автомобили, гружённые продуктами питания и мебелью. Подробности трагедии сейчас выясняются.
Ранее Life.ru сообщал, что двое детей и трое взрослых погибли при столкновении четырёх машин в Оренбуржье. Предположительно, водители не справились с управлением на скользкой дороге.