В Башкирии в ДТП с загоревшимися фурами погибло два человека

В Башкирии на трассе М-5 произошло столкновение двух фур с последующим возгоранием. По предварительным данным, погибло два человека, информация о жертвах происшествия ещё уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Кадры с места ДТП в Башкирии, где погибло два человека. Видео © Telegram / МЧС Башкортостана

"В результате ДТП, предварительно, погибло два человека. Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский – Улу-Теляк – Урман – Ауструм", — говорится в сообщении.

На месте ДТП в настоящее время работают оперативные службы. В частности, спасатели уже потушили горящие автомобили, гружённые продуктами питания и мебелью. Подробности трагедии сейчас выясняются.