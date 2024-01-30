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Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении четырёх машин в Оренбуржье

Пять человек погибло и четверо пострадало в массовом ДТП под Оренбургом

30 января, 07:59
В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Обложка © t.me / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Обложка © t.me / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области пять человек погибли, в том числе двое детей, в результате столкновения четырёх автомашин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону и опубликовали кадры с места ЧП.

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Фото © t.me / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Фото © t.me / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Фото © t.me / МЧС Оренбургской области

В Оренбургской области произошло массовое ДТП. Фото © t.me / МЧС Оренбургской области

"Авария с участием четырёх автомобилей — трёх легковых и одного грузового — произошла в Соль-Илецком городском округе. По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), ещё четверо травмированы", — уточнили в ведомстве.

Сила удара при столкновении оказалась настолько мощной, что спасателям пришлось приложить усилия, чтобы помочь выбраться пострадавшим, зажатым в повреждённых машинах. Также была угроза возгорания, но пожарные вовремя купировали риски. Сейчас полиция устанавливает причины ДТП. Предположительно, водители не справились с управлением на скользкой дороге.

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Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибло четыре человека: водитель с двумя пассажирами легковушки, а также тренер команды. По предварительной информации, у автобуса во время движения лопнуло колесо и его вынесло на встречную легковушку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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