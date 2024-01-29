"Мне ужасно стыдно": Уфимский блогер назвал причину ДТП во время дрифта с фейерверками
Попавший в ДТП на BMW блогер из Уфы заявил, что машину занесло из-за льда
Блогер, который устроил дрифт на BMW на проезжей части в Уфе, заявил, что приобрёл автомобиль всего несколько месяцев назад. По его словам, он ещё недостаточно освоил машину, поэтому и произошло ДТП. Парень также отметил, что не хочет, чтобы кто-нибудь ещё попал в подобную ситуацию.
Авария во время дрифта в Уфе. Видео © VK / Подслушано Чишмы
"Мне ужасно стыдно. Я купил машину мечты три месяца назад. Видимо, недостаточно освоил её. Не удержал её. На дороге лежал лёд, машину занесло", — рассказал блогер "Газете.ru".
В Уфе к ответственности будут привлечены водители, устроившие дрифт с фейерверками. Видео © t.me / Ирина Волк
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, все виновные водители-гонщики будут привлечены к ответственности. Полицейские уже составили административный материал по статье 12.15 КоАП РФ. Известно, что ранее блогер уже неоднократно привлекался, в том числе и за превышение скорости. Кстати, водителем другой машины также оказался ещё один злостный правонарушитель.
Напомним, инцидент с дрифтом произошёл в Уфе на улице Карла Маркса. За рулём находился местный блогер Азамат Талхин. На ситуацию также обратил внимание мэр башкирской столицы, заявив, что заниматься дрифтом необходимо на специально оборудованных треках. Сейчас обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.
VK / Подслушано Чишмы