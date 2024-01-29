"Мне ужасно стыдно": Уфимский блогер назвал причину ДТП во время дрифта с фейерверками

Блогер, который устроил дрифт на BMW на проезжей части в Уфе, заявил, что приобрёл автомобиль всего несколько месяцев назад. По его словам, он ещё недостаточно освоил машину, поэтому и произошло ДТП. Парень также отметил, что не хочет, чтобы кто-нибудь ещё попал в подобную ситуацию.

Авария во время дрифта в Уфе. Видео © VK / Подслушано Чишмы

"Мне ужасно стыдно. Я купил машину мечты три месяца назад. Видимо, недостаточно освоил её. Не удержал её. На дороге лежал лёд, машину занесло", — рассказал блогер "Газете.ru".

В Уфе к ответственности будут привлечены водители, устроившие дрифт с фейерверками. Видео © t.me / Ирина Волк

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, все виновные водители-гонщики будут привлечены к ответственности. Полицейские уже составили административный материал по статье 12.15 КоАП РФ. Известно, что ранее блогер уже неоднократно привлекался, в том числе и за превышение скорости. Кстати, водителем другой машины также оказался ещё один злостный правонарушитель.