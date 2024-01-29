Уфимский дрифт: В Башкирии заезд блогеров с фейерверками на BMW чуть не обернулся трагедией

Блогеры в Уфе записывали ролик с дрифтующими по улице белыми BMW под залпы фейерверков, но всё пошло не по сценарию: одна из иномарок после заноса вошла в стену под прямым углом. Эффектными кадрами в соцсетях делятся местные паблики.

Авария во время дрифта в Уфе. Видео © VK / Подслушано Чишмы

Компания молодых людей на двух легковых автомобилях решила устроить зрелище на улице Карла Марса: они начали дрифтить на проезжей части и стрелять в небо салютами прямо из салонов авто, вероятно, вдохновившись новогодним примером своих "коллег по цеху" из Москвы. Но, как говорят, недолго музыка играла — уже на 13-й секунде дерзкого ролика одна из машин потеряла управление и въехала прямо в стену. Водитель отделался лёгкими травмами, больше никто не пострадал. Сотрудники полиции расследуют обстоятельства происшествия.

По информации SHOT, потерпевший крушение автомобиль принадлежит местному блогеру Азамату Талхину, который позиционирует себя как коуч и бизнес-наставник. Сам он утверждает, что после аварии осознал, насколько опасными были его действия, и очень сильно огорчился.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не остался в стороне от инцидента и в своём телеграм-канале прокомментировал неудачную пародию на "Форсаж". Градоначальник сказал, что заниматься дрифтом следует на специально оборудованных треках, а не в городе, а также призвал водителей соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни людей.