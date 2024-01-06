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6 января, 19:39

В Москве блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков и нарвались на проверку полиции

Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Южном Бутове

В Москве в Южном Бутове блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков прямо из машин. Видео разлетелись по социальным сетям.

Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Южном Бутове в Москве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yatank13

На кадрах видно, что водители машин, украшенных гирляндами, дрифтуют. Они запускали фейерверки из окон, но при этом мешали проезду других автомобилей. Теперь дрифтеров ищет полиция, проводится проверка, пишет SHOT.

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А ранее Лайф рассказывал, что залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь. Хозяина в это время не было дома, однако сосед с верхнего этажа быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yatank13

Александра Мышляева
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