В Москве блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков и нарвались на проверку полиции

Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Южном Бутове в Москве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yatank13

На кадрах видно, что водители машин, украшенных гирляндами, дрифтуют. Они запускали фейерверки из окон, но при этом мешали проезду других автомобилей. Теперь дрифтеров ищет полиция, проводится проверка, пишет SHOT.

А ранее Лайф рассказывал, что залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь. Хозяина в это время не было дома, однако сосед с верхнего этажа быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.