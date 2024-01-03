В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя
SHOT: В Иркутске мужчина попал из сигнальной ракетницы соседям в квартиру
В Иркутске ярый любитель салютов случайно разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя. Как сообщает SHOT, мужчина попал в больницу со множеством осколочных ранений.
По информации телеграм-канала, 26-летний Руслан П. решил с друзьями устроить пальбу из сигнальной ракетницы 31 декабря рядом с многоэтажным домом на улице Маршала Конева. Мужчина выстрелил в воздух, однако снаряд поменял траекторию и попал в квартиру на четвёртом этаже. В результате произошёл мощный взрыв: выбило окна на кухне, повредило холодильник, плиту и потолок.
Из-за взрыва пострадал бывший муж хозяйки квартиры на четвёртом этаже. Мужчина получил много осколочных ранений, его экстренно доставили в больницу. Телеграм-канал пишет, что любитель салютов сам пришёл в отделение полиции и признался в содеянном, в отношении него составлен административный протокол. В настоящее время прокуратура проводит проверку.
А ранее Лайф рассказывал, что залетевший на балкон салют едва не сжёг квартиру в Подмосковье в новогоднюю ночь. Хозяина в это время не было дома, однако сосед с верхнего этажа быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.
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