В Москве фейерверк попал в лицо полицейскому, он находится в тяжёлом состоянии

В Москве фейерверк попал в лицо сотруднику правоохранительных органов. Как сообщает SHOT, в настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 1 января во время празднования Нового года. 39-летний инспектор ГИБДД по ЮАО и его знакомые запускали во дворе фейерверк. Однако весёлая забава обернулась трагедией, ведь несколько залпов попали полицейскому прямо в лицо.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Кроме того, у полицейского произошли кровоизлияние и контузия глаза. Сейчас за его жизнь борются медики. Полиция проводит проверку по факту случившегося.