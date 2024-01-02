Регион

Уведомления отключены

2 января, 12:05

В Москве фейерверк попал в лицо полицейскому, он находится в тяжёлом состоянии

SHOT: В Москве фейерверк попал в лицо полицейскому

В Москве фейерверк попал в лицо сотруднику правоохранительных органов. Как сообщает SHOT, в настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 1 января во время празднования Нового года. 39-летний инспектор ГИБДД по ЮАО и его знакомые запускали во дворе фейерверк. Однако весёлая забава обернулась трагедией, ведь несколько залпов попали полицейскому прямо в лицо.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Кроме того, у полицейского произошли кровоизлияние и контузия глаза. Сейчас за его жизнь борются медики. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Салют влетел в окно челябинской многоэтажки и начал палить внутри квартиры
Салют влетел в окно челябинской многоэтажки и начал палить внутри квартиры

А ранее Лайф писал, что залетевший на балкон фейерверк едва не сжёг одну из квартир в Подмосковье. Хозяина в это время не было дома, однако сосед с верхнего этажа быстро сориентировался и потушил огонь до приезда экстренных служб.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров