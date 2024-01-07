Устроивших дрифт с фейерверками блогеров-лихачей привлекли к ответственности

В Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности блогеров-лихачей, которые накануне устроили дрифт с фейерверками в Южном Бутове и мешали другим автомобилистам. Кроме того, выяснилось, что один из водителей с ноября 2022 года лишён прав на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Южном Бутове в Москве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yatank13

"Полицейские установили и доставили в отдел полиции водителя 1994 года рождения, который управлял данной автомашиной. Мужчина с ноября 2022 года лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Блогеры-лихачи прокомментировали свой дрифт с фейерверками в Южном Бутове. Видео © YouTube / МВД Медиа

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Кроме того, правоохранители выявили второго участника заезда с фейерверками — девушку 2001 года рождения, которая находилась за рулём "порше панамера". В отношении её также составили административные протоколы. В настоящее время полицейские разыскивают третьего дрифтера. Вероятно, его также ожидает штраф.

Один из блогеров заявил, что хотел таким образом поднять новогоднее настроение себе и бутовчанам. При этом он утверждает, что не знал, что его действия являются нарушением. Девушка-водитель признала свою ошибку.