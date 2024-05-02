Ростовский кулачный боец-тяжеловес Коломыцев умер во сне в 37 лет

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Коломыцев умер во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, боец, известный по прозвищу "Воля", в ночь перед смертью прибыл из Москвы в Ростов-на-Дону для операции на руке. Тело Коломыцева обнаружили в его квартире родственники после того, как не смогли связаться с ним в течение нескольких часов. У 37-летнего Александра осталось трое детей. Прощание с ним пройдёт завтра, 3 мая, в Ростове-на-Дону по адресу: улица Писательская, 46. Похоронят спортсмена в Астрахани.

Александр Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также победителем международного турнира по рукопашному бою. Несколько лет назад он начал заниматься кулачными боями и стал победителем Гран-при Hardcore FC в супертяжёлом весе. В кулачных боях у него была отличная статистика: четыре победы и ни одного поражения. В последнее время он тренировался под руководством известного наставника Тараса Кияшко.