Титулованный российский велогонщик Алексей Цатевич умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ. Причина смерти спортсмена не раскрывается.

"​​С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно ушёл из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич", — говорится в некрологе.

В федерации добавили, что церемония прощания с Цатевичем состоится в среду, 10 апреля. Траурное мероприятие начнётся в 14:00 в храме Александра Невского в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Уроженец Верхней Пышмы Алексей Цатевич входил в состав сборной России по велоспорту на шоссе. Он был велогонщиком в командах "Катюша" и "Газпром-Русвело", имел множество престижных наград. В частности, побеждал на спартакиаде и чемпионате России, поднимался на подиумы на Кубках мира. Также в своё время спортсмен был награждён орденом Мужества II степени.