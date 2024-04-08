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8 апреля, 13:29
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Титулованный российский велогонщик Алексей Цатевич умер в 34 года

Алексей Цатевич. Обложка © Telegram / Федерация велосипедного спорта России

Алексей Цатевич. Обложка © Telegram / Федерация велосипедного спорта России

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ. Причина смерти спортсмена не раскрывается.

"​​С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно ушёл из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич", — говорится в некрологе.

В федерации добавили, что церемония прощания с Цатевичем состоится в среду, 10 апреля. Траурное мероприятие начнётся в 14:00 в храме Александра Невского в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Уроженец Верхней Пышмы Алексей Цатевич входил в состав сборной России по велоспорту на шоссе. Он был велогонщиком в командах "Катюша" и "Газпром-Русвело", имел множество престижных наград. В частности, побеждал на спартакиаде и чемпионате России, поднимался на подиумы на Кубках мира. Также в своё время спортсмен был награждён орденом Мужества II степени.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге погиб чемпион РФ по катанию на роликах Роман Богрец. Во время соревнований он ударился о бетонную стенку, получив множество тяжёлых травм. От полученных повреждений спортсмен скончался, ему было всего 36 лет.

Наталья Исакова
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