Чемпион России по скейт-кроссу разбился насмерть о бетонную стену на соревнованиях

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец во время соревнований ударился о бетонную стенку, получив множество тяжёлых травм. От полученных повреждений он скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации роллер-спорта РФ.

Во время спортивного мероприятия, проходившего в спортклубе "Жесть", Роман Богрец преодолевал трассу с препятствиями на время, как вдруг его занесло в сторону и он на высокой скорости влетел в каменную преграду. К нему быстро подбежали врачи, дежурившие на соревнованиях, которые решили немедленно доставить пострадавшего в больницу.

Роллеру диагностировали травмы головы, груди, перелом рёбер и пневмоторакс, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью, несмотря на все усилия врачей. Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

"Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом для подражания многих спортсменов. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники: настолько они были быстрыми, лёгкими и эффектными", — сказано в тексте сообщения пресс-службы.