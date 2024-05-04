Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова, снявшаяся в "Солдатах"

На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова, известная по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова". Об утрате сообщили на официальном сайте института.

"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова", — говорится в сообщении.

Галина Давыдова родилась в 1975 году, была доцентом ГИТИСа, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции. О причине смерти актрисы не сообщается.