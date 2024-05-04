Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова, снявшаяся в "Солдатах"
Актриса Галина Давыдова. Обложка © Официальный сайт ГИТИСа
На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова, известная по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова". Об утрате сообщили на официальном сайте института.
"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова", — говорится в сообщении.
Галина Давыдова родилась в 1975 году, была доцентом ГИТИСа, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции. О причине смерти актрисы не сообщается.
Ранее ушёл из жизни актёр из "Дронго" Юрий Омельченко. Заслуженный артист Азербайджана умер в возрасте 48 лет, следует из некролога на сайте Государственного академического русского драматического театра республики. Актёр, известный российскому зрителю по ряду работ, отметил день рождения 7 апреля.