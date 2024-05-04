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4 мая, 18:56

Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова, снявшаяся в "Солдатах"

Актриса Галина Давыдова. Обложка © Официальный сайт ГИТИСа

Актриса Галина Давыдова. Обложка © Официальный сайт ГИТИСа

На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова, известная по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова". Об утрате сообщили на официальном сайте института.

"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова", — говорится в сообщении.

Галина Давыдова родилась в 1975 году, была доцентом ГИТИСа, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции. О причине смерти актрисы не сообщается.

Лауреат Каннского кинофестиваля, французский режиссёр Лоран Канте умер в 63 года
Лауреат Каннского кинофестиваля, французский режиссёр Лоран Канте умер в 63 года

Ранее ушёл из жизни актёр из "Дронго" Юрий Омельченко. Заслуженный артист Азербайджана умер в возрасте 48 лет, следует из некролога на сайте Государственного академического русского драматического театра республики. Актёр, известный российскому зрителю по ряду работ, отметил день рождения 7 апреля.

Евгения Мосс
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