Лауреат Каннского кинофестиваля, французский режиссёр Лоран Канте умер в 63 года

Французский режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля Лоран Канте умер в возрасте 63 лет, пишет France info со ссылкой на заявление его агента. Причиной кончины называется болезнь, другие подробности не раскрываются.

Почивший до последнего работал над фильмом "Ученик", который должен был выйти в 2025 году. Комментируя утрату, в дирекции Каннского кинофестиваля заявили, что с уходом Канте французский кинематограф потерял "мастера-гуманиста, который в своих работах всегда стремился к истине и свету".

Лоран Канте родился в 1961 году в семье школьных учителей, киноискусство он изучал сначала в Марселе, а потом — в парижской Высшей школе кинематографистов. В 2008 году режиссёр получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Класс", снятую по роману Франсуа Бегодо "Между стен" о жизни учителя одной из школ Парижа.