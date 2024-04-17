Умер актёр из фильма "Верные сердца" Виктор Степанов
Виктор Степанов в фильме "Верные сердца". Обложка © Kino-teatr.ru
В Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием почек скончался актёр Виктор Степанов. Ему было 77 лет. Трагическую новость ИА "Регнум" сообщил человек из близкого круга артиста.
"Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Долго страдал хроническим обострением лёгочной болезни и онкологическим заболеванием почек", — рассказал собеседник издания.
Степанов сыграл одну из ролей в фильме "Верные сердца" режиссёра Бориса Долина в 1959 году. Потом актёр решил сменить сферу деятельности и работал в российской самолётостроительной компании, которая конструировала и производила воздушные суда марки МиГ.
Ранее Life.ru сообщал, что артистка "Электротеатра Станиславский" Инна Головина умерла на 50-м году жизни после тяжёлой болезни. Она запомнилась зрителям ролью Фриды в "Мастере и Маргарите", Актрисы в "Чеховщине", Зинаиды Михайловны в "Иване Васильевиче…".