Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 16:51
4510

Умер актёр из фильма "Верные сердца" Виктор Степанов

Виктор Степанов в фильме "Верные сердца". Обложка © Kino-teatr.ru

Виктор Степанов в фильме "Верные сердца". Обложка © Kino-teatr.ru

В Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием почек скончался актёр Виктор Степанов. Ему было 77 лет. Трагическую новость ИА "Регнум" сообщил человек из близкого круга артиста.

"Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Долго страдал хроническим обострением лёгочной болезни и онкологическим заболеванием почек", — рассказал собеседник издания.

Степанов сыграл одну из ролей в фильме "Верные сердца" режиссёра Бориса Долина в 1959 году. Потом актёр решил сменить сферу деятельности и работал в российской самолётостроительной компании, которая конструировала и производила воздушные суда марки МиГ.

Умер актёр из фильма "Мёртвый сезон" Яан Тооминг
Умер актёр из фильма "Мёртвый сезон" Яан Тооминг

Ранее Life.ru сообщал, что артистка "Электротеатра Станиславский" Инна Головина умерла на 50-м году жизни после тяжёлой болезни. Она запомнилась зрителям ролью Фриды в "Мастере и Маргарите", Актрисы в "Чеховщине", Зинаиды Михайловны в "Иване Васильевиче…".

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров