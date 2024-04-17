Умер актёр из фильма "Верные сердца" Виктор Степанов

В Москве после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием почек скончался актёр Виктор Степанов. Ему было 77 лет. Трагическую новость ИА "Регнум" сообщил человек из близкого круга артиста.

"Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Долго страдал хроническим обострением лёгочной болезни и онкологическим заболеванием почек", — рассказал собеседник издания.

Степанов сыграл одну из ролей в фильме "Верные сердца" режиссёра Бориса Долина в 1959 году. Потом актёр решил сменить сферу деятельности и работал в российской самолётостроительной компании, которая конструировала и производила воздушные суда марки МиГ.