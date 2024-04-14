Актриса Инна Головина умерла в 49 лет

Актриса "Электротеатра Станиславский" Инна Головина скончалась на 50-м году жизни после тяжёлого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

"Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и её номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна с её невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжёлой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится", — пояснили в театре.

Актриса Инна Головина в спектакле "Скучная история". Обложка © "Электротеатр Станиславский" / О. Орлова

Руководство учреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким артистки. Театр пообещал не забывать "замечательную актрису, дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека".

Головина родилась в 1974 году. Окончив театральный факультет Саратовской консерватории, работала в театрах Саратова и Краснодара. Затем отучилась во ВГИКе. К труппе театра имени К.С. Станиславского присоединилась в 2003 году. Головина играла роль Фриды в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине", Зинаиду Михайловну в "Иване Васильевиче…". Также артистку можно увидеть в сериалах "Склифосовский-6", "Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".