Умер актёр из фильма "Мёртвый сезон" Яан Тооминг

В возрасте 78 лет умер заслуженный артист Эстонской ССР Яан Тооминг. Об этом сообщил портал Kultuuritoimetus без уточнения причин смерти.

Яан Тооминг родился в марте 1946 года в Таллине. В 1968-м закончил Таллинскую государственную консерваторию, тогда же начал сниматься в кино, после стал работать режиссёром драматического театра "Ванемуйне" в Тарту. Позже занимал пост худрука в театре "Угала" в Вильянди.

В 1968-м он дебютировал на экранах в фильме Кулиша "Мёртвый сезон". Сыграл в таких фильмах, как "Сломанная подкова", "Драма в Лифляндии", "Цветные сны", "Ноябрь", "Новый нечистый из преисподней" и других.