Умер актёр из фильма "Мёртвый сезон" Яан Тооминг
Актёр Яан Тооминг. Обложка © Kinopoisk
В возрасте 78 лет умер заслуженный артист Эстонской ССР Яан Тооминг. Об этом сообщил портал Kultuuritoimetus без уточнения причин смерти.
Яан Тооминг родился в марте 1946 года в Таллине. В 1968-м закончил Таллинскую государственную консерваторию, тогда же начал сниматься в кино, после стал работать режиссёром драматического театра "Ванемуйне" в Тарту. Позже занимал пост худрука в театре "Угала" в Вильянди.
В 1968-м он дебютировал на экранах в фильме Кулиша "Мёртвый сезон". Сыграл в таких фильмах, как "Сломанная подкова", "Драма в Лифляндии", "Цветные сны", "Ноябрь", "Новый нечистый из преисподней" и других.
Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы театра и кино Веры Чеховой. Её дебют на сцене состоялся в возрасте 19 лет, а за всё время карьеры она сыграла более 50 ролей. Самые знаменитые картины — "Врач из Сталинграда", "Утром в понедельник", "Место преступления", "Одно дело на двоих", "Эта суровая жизнь".