Умерла актриса из фильма "Женитьба Бальзаминова" Татьяна Конюхова

Актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Она воплотила на экране многообразие женских характеров: Ганна ("Майская ночь, или Утопленница"), Соня ("Разные судьбы"), Химка ("Женитьба Бальзаминова") и многие другие. Дата и время прощания с Татьяной Георгиевной станут известны позднее.

А ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы из фильма "У войны не женское лицо" Аллы Богиной. В Театре на Таганке она играла Маргариту в спектакле "Мастер и Маргарита", а также участвовала в постановках Николая Губенко. А 13 марта на 69-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина. Она стала известна по ролям Лосевой в фильме "Букет фиалок" и бригадира Люси Закурдаевой в "Диком хмеле".