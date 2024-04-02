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2 апреля, 15:08

Умерла актриса из фильма "Женитьба Бальзаминова" Татьяна Конюхова

Татьяна Конюхова в фильме "Женитьба Бальзаминова". Обложка © kino-teatr.ru

Татьяна Конюхова в фильме "Женитьба Бальзаминова". Обложка © kino-teatr.ru

Актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Она воплотила на экране многообразие женских характеров: Ганна ("Майская ночь, или Утопленница"), Соня ("Разные судьбы"), Химка ("Женитьба Бальзаминова") и многие другие. Дата и время прощания с Татьяной Георгиевной станут известны позднее.

"Любимая и незабвенная — называли её друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям", — говорится в некрологе.

Умерла советская актриса из "Свадьбы в Малиновке" Людмила Алфимова
Умерла советская актриса из "Свадьбы в Малиновке" Людмила Алфимова

А ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы из фильма "У войны не женское лицо" Аллы Богиной. В Театре на Таганке она играла Маргариту в спектакле "Мастер и Маргарита", а также участвовала в постановках Николая Губенко. А 13 марта на 69-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина. Она стала известна по ролям Лосевой в фильме "Букет фиалок" и бригадира Люси Закурдаевой в "Диком хмеле".

Марина Калегина
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