Умерла советская актриса из "Букета фиалок" и "Дикого хмеля" Ирина Щукина
Советская и российская актриса Щукина умерла в возрасте 68 лет
Ирина Щукина в роли Люси Закурдаевой в фильме "Дикий хмель". Обложка © kino-teatr.ru
Советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина умерла 13 марта на 69-м году жизни. Она стала известна по ролям Лосевой в фильме "Букет фиалок" и бригадира Люси Закурдаевой в "Диком хмеле", которые снял режиссёр Олег Бондарёв, о её смерти сообщил портал kino-teatr.ru.
Щукина родилась 22 мая 1955 года, а в 1977-м окончила театральное училище в Ярославле. В 1980-х годах играла в столичном театре имени Ленинского комсомола. На сцене она играла в "Золотом ключике", исполнив роль Мальвины, в постановке "Трубадур и его друзья", в "Тиле" по пьесе Григория Горина, в "Звезде и смерти Хоакина Мурьеты, "Гамлете" Шекспира, "Царь-рыбе" Астафьева, "Мудреце" по пьесе Александра Островского и многих других.
Также она занимала должность референта в ЦД актёра имени Яблочкиной. У неё остался сын Александр Сальник, он артист в театре "Ленком Марка Захарова".
Ранее Life.ru сообщал о том, что 15 марта в возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Большинству зрителей он мог запомниться по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки". Причиной смерти, согласно предварительной версии, стали проблемы с сердцем.