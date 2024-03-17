Умерла советская актриса из "Букета фиалок" и "Дикого хмеля" Ирина Щукина

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина умерла 13 марта на 69-м году жизни. Она стала известна по ролям Лосевой в фильме "Букет фиалок" и бригадира Люси Закурдаевой в "Диком хмеле", которые снял режиссёр Олег Бондарёв, о её смерти сообщил портал kino-teatr.ru.

Щукина родилась 22 мая 1955 года, а в 1977-м окончила театральное училище в Ярославле. В 1980-х годах играла в столичном театре имени Ленинского комсомола. На сцене она играла в "Золотом ключике", исполнив роль Мальвины, в постановке "Трубадур и его друзья", в "Тиле" по пьесе Григория Горина, в "Звезде и смерти Хоакина Мурьеты, "Гамлете" Шекспира, "Царь-рыбе" Астафьева, "Мудреце" по пьесе Александра Островского и многих других.