Умерла родственница писателя Антона Чехова — актриса Вера Чехова

Актриса театра и кино, продюсер, сценаристка и режиссёр Вера Чехова скончалась 3 апреля в Берлине в возрасте 83 лет. Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на семью артистки. Речь, кстати, идёт о родственнице известного российского писателя.

Внучка Ольги и Михаила Чеховых родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дед артистки был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником знаменитого русского писателя Антона Павловича Чехова. Дебют актрисы на сцене состоялся, когда ей было 19 лет, а за всё время карьеры она сыграла более 50 ролей.

Среди её самых популярных актёрских работ — такие как "Врач из Сталинграда", "Утром в понедельник", "Место преступления", "Одно дело на двоих", "Эта суровая жизнь", "Синяя Борода". Кроме того, в 1984 году она вместе с мужем Вадимом Гловной сняла документальный фильм "Чехов в моей жизни". В конце 1990-х завершила актёрскую карьеру и стала работать режиссёром и сценаристом.