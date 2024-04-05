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5 апреля, 16:48

Умерла родственница писателя Антона Чехова — актриса Вера Чехова

Актриса Вера Чехова. Обложка © Kinopoisk

Актриса Вера Чехова. Обложка © Kinopoisk

Актриса театра и кино, продюсер, сценаристка и режиссёр Вера Чехова скончалась 3 апреля в Берлине в возрасте 83 лет. Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на семью артистки. Речь, кстати, идёт о родственнице известного российского писателя.

Внучка Ольги и Михаила Чеховых родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дед артистки был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником знаменитого русского писателя Антона Павловича Чехова. Дебют актрисы на сцене состоялся, когда ей было 19 лет, а за всё время карьеры она сыграла более 50 ролей.

Среди её самых популярных актёрских работ — такие как "Врач из Сталинграда", "Утром в понедельник", "Место преступления", "Одно дело на двоих", "Эта суровая жизнь", "Синяя Борода". Кроме того, в 1984 году она вместе с мужем Вадимом Гловной сняла документальный фильм "Чехов в моей жизни". В конце 1990-х завершила актёрскую карьеру и стала работать режиссёром и сценаристом.

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Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка России Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни. Она воплотила на экране многообразие женских характеров: Ганна ("Майская ночь, или Утопленница"), Соня ("Разные судьбы"), Химка ("Женитьба Бальзаминова") и многие другие.

Александра Мышляева
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