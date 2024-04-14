Балерина Ежунова скоропостижно скончалась в Донецке на 42-м году жизни

В Донецке на 42-м году жизни скоропостижно скончалась одна из самых известных балерин города Александра Ежунова. Об этом сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова.

"13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить... тяжело утешиться... Мы потеряли частичку большой театральной семьи. Родные лишились заботливой жены, нежной матери", — написала худрук театра на своей странице в VK.

Балерина пришла в театр через год после окончания Донецкого училища культуры, в 2004 году. Служению искусству артистка посвятила двадцать лет и сыграла более чем в сорока постановках. Также здесь она встретила своего супруга. Причина смерти балерины пока неизвестна.

