Умерший итальянский модельер Роберто Кавалли оставил годовалого сына

Всемирно известный 83-летний модельер Роберто Кавалли, умерший 12 апреля, стал отцом в шестой раз незадолго до смерти. Мамой ребёнка стала шведская модель Сандра Нильссон, которая моложе дизайнера на 45 лет.

"В 82 года я снова папа. Я назвал его Джорджио в честь моего отца, которого нацисты застрелили в бойне в Каврилье, когда мне было четыре года", — сообщал Кавалли журналу Novella 2000 в марте прошлого года.

От первого брака у модельера осталась дочь Кристина и сын Томмазо. Вторая супруга стилиста — австрийская модель Ева Дюрингер — родила в браке двоих сыновей Даниеле и Роберта, а также дочку Ракеле.