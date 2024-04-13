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13 апреля, 01:43

Умерший итальянский модельер Роберто Кавалли оставил годовалого сына

Роберто Кавалли. Обложка © Shutterstock / Razvan Iosif

Роберто Кавалли. Обложка © Shutterstock / Razvan Iosif

Всемирно известный 83-летний модельер Роберто Кавалли, умерший 12 апреля, стал отцом в шестой раз незадолго до смерти. Мамой ребёнка стала шведская модель Сандра Нильссон, которая моложе дизайнера на 45 лет.

"В 82 года я снова папа. Я назвал его Джорджио в честь моего отца, которого нацисты застрелили в бойне в Каврилье, когда мне было четыре года", — сообщал Кавалли журналу Novella 2000 в марте прошлого года.

От первого брака у модельера осталась дочь Кристина и сын Томмазо. Вторая супруга стилиста — австрийская модель Ева Дюрингер — родила в браке двоих сыновей Даниеле и Роберта, а также дочку Ракеле.

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Напомним, что Кавалли не стало 12 апреля во Флоренции. По данным СМИ, модельер тяжело болел.

Илья Пушкарев
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