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12 апреля, 23:37

Жена культового режиссёра Фрэнсиса Копполы Элинор скончалась в 87 лет

Элинор Коппола. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

Элинор Коппола. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

Элинор Коппола, супруга автора культовых фильмов "Крёстный отец" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Копполы, умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на её родных.

Элинор не стало 12 апреля. Она умерла в окружении семьи у себя дома в Резерфорде. Причины смерти Копполы не уточняются.

Режиссёр получила широкую известность после создания документального фильма о процессе съёмок драмы "Апокалипсис сегодня". За работу над картиной Копполе была вручена премия "Эмми".

Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет
Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

А недавно из жизни ушёл и оскароносный голливудский постановщик Тим Макговерн. Первопроходцу в области визуальных эффектов было всего 68 лет.

Илья Пушкарев
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