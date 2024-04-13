Жена культового режиссёра Фрэнсиса Копполы Элинор скончалась в 87 лет

Элинор Коппола, супруга автора культовых фильмов "Крёстный отец" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Копполы, умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на её родных.

Элинор не стало 12 апреля. Она умерла в окружении семьи у себя дома в Резерфорде. Причины смерти Копполы не уточняются.

Режиссёр получила широкую известность после создания документального фильма о процессе съёмок драмы "Апокалипсис сегодня". За работу над картиной Копполе была вручена премия "Эмми".