Оскароносный голливудский постановщик Тим Макговерн умер в возрасте 68 лет

Обладатель кинопремии "Оскар" за визуальные эффекты в фантастическом боевике 1990 года "Вспомнить всё" Тим Макговерн умер на 69-м году жизни. Трагичную новость в субботу озвучила его супруга.

По словам вдовы, постановщик скончался во сне. Что послужило причиной ухода ветерана спецэффектов из жизни, женщина не сообщила. Макговерн считается первопроходцем в области VFX и CGI. За время творческой карьеры участвовал в 30 проектах.

"Тим был преданным, уважаемым и динамичным членом общества. Его вклад оставил неизгладимый след, и мы благодарны за проведённое вместе время", — высказалась исполнительный директор Общества визуальных эффектов Нэнси Уорд.