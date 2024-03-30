Умер обладатель "Оскара" за фильм "Офицер и джентльмен" Луис Госсетт – младший
Американский актёр Луис Госсетт – младший. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Louis Gossett, Jr.
Умер американский актёр, лауреат кинопремии "Оскар" Луис Госсетт – младший. Он скончался в Калифорнии в возрасте 87 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на родственника покойного.
"Двоюродный брат Госсетта Нил Л. Госсетт рассказал Associated Press, что актёр умер в Санта-Монике, Калифорния. В заявлении семьи говорится, что Госсетт умер в пятницу утром. Причина смерти не установлена", — уточняется в сообщении.
Будущий артист родился в 1936 году в Бруклине, его дебют в кино состоялся в 1961-м. За плечами Госсетта-младшего более двух сотен фильмов и сериалов, 19 кинонаград и 28 номинаций на кинопремиях. В 1983 году он стал первым чернокожим актёром, удостоившимся "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана — за роль инструктора стройподготовки в ленте "Офицер и джентльмен". Эта его работа была отмечена и "Золотым глобусом".
По информации агентства, после получения "Оскара" у Луиса Госсетта – младшего несколько лет была алкогольная и наркотическая зависимость, он проходил курс реабилитации. В 2010 году у актёра диагностировали раннюю стадию рака, а в 2020-м он был госпитализирован с ковидом.
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