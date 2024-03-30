Умер обладатель "Оскара" за фильм "Офицер и джентльмен" Луис Госсетт – младший

Умер американский актёр, лауреат кинопремии "Оскар" Луис Госсетт – младший. Он скончался в Калифорнии в возрасте 87 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на родственника покойного.

"Двоюродный брат Госсетта Нил Л. Госсетт рассказал Associated Press, что актёр умер в Санта-Монике, Калифорния. В заявлении семьи говорится, что Госсетт умер в пятницу утром. Причина смерти не установлена", — уточняется в сообщении.

Будущий артист родился в 1936 году в Бруклине, его дебют в кино состоялся в 1961-м. За плечами Госсетта-младшего более двух сотен фильмов и сериалов, 19 кинонаград и 28 номинаций на кинопремиях. В 1983 году он стал первым чернокожим актёром, удостоившимся "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана — за роль инструктора стройподготовки в ленте "Офицер и джентльмен". Эта его работа была отмечена и "Золотым глобусом".

По информации агентства, после получения "Оскара" у Луиса Госсетта – младшего несколько лет была алкогольная и наркотическая зависимость, он проходил курс реабилитации. В 2010 году у актёра диагностировали раннюю стадию рака, а в 2020-м он был госпитализирован с ковидом.