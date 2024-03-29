Ушёл из жизни актёр "Кухни" и "Марша Турецкого" Александр Терешко

Умер российский актёр театра и кино, принимавший участие в сериалах "Кухня" и "Марш Турецкого", Александр Терешко. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра на Бронной.

"С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко", — сказано в тексте публикации.

Александр Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года. Им было сыграно множество ролей в спектаклях, кино и сериалах. За свою карьеру он успел поработать под началом многих именитых советских и российских режиссёров, среди которых Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов и многие другие.

В текущем репертуаре он до последнего участвовал в спектаклях "Слово о полку Игореве", "Бэтмен против Брежнева" и "Дядя Лёва (Покровские ворота)".