Ушёл из жизни актёр "Кухни" и "Марша Турецкого" Александр Терешко
Скончался актёр Александр Терешко. Фото © Telegram / Театр на Бронной
Умер российский актёр театра и кино, принимавший участие в сериалах "Кухня" и "Марш Турецкого", Александр Терешко. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра на Бронной.
"С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко", — сказано в тексте публикации.
Александр Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года. Им было сыграно множество ролей в спектаклях, кино и сериалах. За свою карьеру он успел поработать под началом многих именитых советских и российских режиссёров, среди которых Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов и многие другие.
В текущем репертуаре он до последнего участвовал в спектаклях "Слово о полку Игореве", "Бэтмен против Брежнева" и "Дядя Лёва (Покровские ворота)".
Ранее в возрасте 62 лет умер Юрий Ваксман, известный широкому зрителю по своей роли в популярном российском сериале "Молодёжка". Известие о смерти артиста разместил Ярославский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ).