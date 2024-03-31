Ушёл из жизни актёр комедии "Три мушкетёра в Африке" Актёр из "Трёх мушкетёров в Африке" Геза Торди умер в 85 лет 31 марта, 14:41 Геза Торди. Обложка © Национальный театр Венгрии

Венгерский актёр, сыгравший в популярной комедии "Три мушкетёра в Африке", ушёл из жизни за месяц до своего дня рождения. Ему было 85 лет. Об этом сообщил Национальный театр Венгрии со ссылкой на родственников артиста.

"Семья получила печальную новость: скончался народный артист Геза Торди <…> актёр, режиссёр, достойный и выдающийся художник. Упокой, Господи, его душу!" — говорится в тексте.

Геза Торди скончался накануне, 30 марта, о причинах смерти не сообщается. Актёр впервые вышел на сцену будучи ребёнком. В 1957 году он дебютировал в кино. Зрители знают Торди по фильмам "Легенда городской окраины", "Это была только шутка", "Сыновья человека с каменным сердцем", "Ференц Лист", "Приключения Пиркса", "Чёрные алмазы", "Три мушкетёра в Африке". Последнюю свою роль на киноэкране артист сыграл в 2023 году.

Ранее сообщалось, что британо-американский актёр Чэнс Пердомо скончался в возрасте 27 лет. Он погиб 29 марта в результате ДТП с мотоциклом.

Авторы Татьяна Миссуми