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31 марта, 09:58

Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха

Бывший тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет

Наталья Дубинская. Фото © Mos.ru

Наталья Дубинская. Фото © Mos.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась в 74 года. Об этом сообщил её сын, тренер по фигурному катанию Денис Самохин. По его словам, причиной смерти стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом женщина боролась четыре года.

"Вчера поздно вечером от нас ушла заслуженный тренер РФ Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама. Тренер Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метёлкиной и многих-многих других. Спи спокойно, мамуль", — написал Самохин на своей странице в соцсетях.

Последние несколько лет Дубинская боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз).

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Ранее Life.ru сообщал о смерти помощника главного тренера ХКСЮ, обладателя Кубка Гагарина 2011 года Константина Кольцова. Ему было 42 года. По некоторым сведениям, он скончался в США, где находился вместе со своей девушкой, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая прилетела в Америку, чтобы принять участие в соревнованиях в Майами.

Александра Мышляева
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