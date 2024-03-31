Умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась в 74 года. Об этом сообщил её сын, тренер по фигурному катанию Денис Самохин. По его словам, причиной смерти стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом женщина боролась четыре года.

"Вчера поздно вечером от нас ушла заслуженный тренер РФ Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама. Тренер Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метёлкиной и многих-многих других. Спи спокойно, мамуль", — написал Самохин на своей странице в соцсетях.

Последние несколько лет Дубинская боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз).