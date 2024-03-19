Обладатель Кубка Гагарина Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет
Константин Кольцов. Обложка © t.me / ХКСЮ
Помощник главного тренера "Салавата Юлаева", обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Появившуюся в СМИ информацию подтвердила пресс-служба уфимского клуба.
"С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба", — говорится в сообщении в телеграм-канале команды.
В тренерский штаб Виктора Козлова в "Салавате" Кольцов входил с 2022 года.
Причины гибели спортсмена не называются. По некоторым данным, это произошло в США, где его девушка, белорусская теннисистка Арина Соболенко, готовится выступить на турнире в Майами.
Ранее стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Зубрильчева. Хоккеист выступал за московский клуб с 1984 по 1990 год, он трижды становился серебряным призёром чемпионатов СССР и один раз — бронзовым.