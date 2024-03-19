Обладатель Кубка Гагарина Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет

Помощник главного тренера "Салавата Юлаева", обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Появившуюся в СМИ информацию подтвердила пресс-служба уфимского клуба.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба", — говорится в сообщении в телеграм-канале команды.

В тренерский штаб Виктора Козлова в "Салавате" Кольцов входил с 2022 года.

Причины гибели спортсмена не называются. По некоторым данным, это произошло в США, где его девушка, белорусская теннисистка Арина Соболенко, готовится выступить на турнире в Майами.