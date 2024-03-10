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10 марта, 20:39

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Обложка © Федерация спортивной гимнастики России

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Обложка © Федерация спортивной гимнастики России

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Ему было 80 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

"Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта. ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно", — написано на сайте ФСГР.

Диомидов является серебряным призёром командных соревнований на Олимпиадах (1964, 1968), бронзовым призёром Игр в опорном прыжке (1968), чемпионом мира в соревнованиях на брусьях (1966).

Также Диомидов завоевал две серебряные медали чемпионатов мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года. В 1964-м стал первым спортсменом в мире, выполнившим вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперёд. Этот элемент позже назвали его именем.

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Анатолий Симоненко
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