Умер актёр и режиссёр Константин Цицишвили
Умер польско-грузинский актёр и кинорежиссёр Константин Цицишвили
Константин Цицишвили. Обложка © Wikipedia / Jacek Żmichowski
Актёр и режиссёр Константин Цицишвили ушёл из жизни в воскресенье, 10 марта. Артисту было 86 лет, сообщает Filmpolski.
Цицишвили — польский актёр грузинского происхождения, а также сценарист, режиссёр театра, кино и телевидения. Артист работал в театре сатиры в Кракове и нескольких театрах в Варшаве, снимался в кинокартине "Канун весны" в роли священника. В качестве режиссёра снял несколько фильмов: "Маскарад", "Детский дом" и "Телевизионный театр".
А ранее Life.ru писал, что актёр театра и кино Илья Устюжанинов умер от онкологии в возрасте 40 лет. С 2014 года артист боролся с лимфомой — тяжёлым заболеванием лимфатической системы. Церемония прощания с Устюжаниновым прошла 6 марта на "Камерной сцене" в Лобне.