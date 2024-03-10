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10 марта, 17:11

Умер актёр и режиссёр Константин Цицишвили

Умер польско-грузинский актёр и кинорежиссёр Константин Цицишвили

Константин Цицишвили. Обложка © Wikipedia / Jacek Żmichowski

Константин Цицишвили. Обложка © Wikipedia / Jacek Żmichowski

Актёр и режиссёр Константин Цицишвили ушёл из жизни в воскресенье, 10 марта. Артисту было 86 лет, сообщает Filmpolski.

Цицишвили — польский актёр грузинского происхождения, а также сценарист, режиссёр театра, кино и телевидения. Артист работал в театре сатиры в Кракове и нескольких театрах в Варшаве, снимался в кинокартине "Канун весны" в роли священника. В качестве режиссёра снял несколько фильмов: "Маскарад", "Детский дом" и "Телевизионный театр".

Умер актёр Геннадий Киселёв
Умер актёр Геннадий Киселёв

А ранее Life.ru писал, что актёр театра и кино Илья Устюжанинов умер от онкологии в возрасте 40 лет. С 2014 года артист боролся с лимфомой — тяжёлым заболеванием лимфатической системы. Церемония прощания с Устюжаниновым прошла 6 марта на "Камерной сцене" в Лобне.

Дарья Нарыкова
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