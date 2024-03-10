Умер актёр и режиссёр Константин Цицишвили

Актёр и режиссёр Константин Цицишвили ушёл из жизни в воскресенье, 10 марта. Артисту было 86 лет, сообщает Filmpolski.

Цицишвили — польский актёр грузинского происхождения, а также сценарист, режиссёр театра, кино и телевидения. Артист работал в театре сатиры в Кракове и нескольких театрах в Варшаве, снимался в кинокартине "Канун весны" в роли священника. В качестве режиссёра снял несколько фильмов: "Маскарад", "Детский дом" и "Телевизионный театр".