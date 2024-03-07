Актёр из сериала "Операция "Престол" умер от лимфомы в 40 лет

Актёр тетра и кино Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет, на протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием. Его не стало 4 марта. Печальную весть рассказали в пресс-службе театра "Камерная сцена" в Лобне, в котором он служил.

"По традиции с актёрами прощаются аплодисментами, давайте проводим актёра Илью Устюжанинова в последний путь именно так… Светлая тебе память, Илья", — обратились к артисту коллеги.

С 2014 года Устюжанинов боролся с лимфомой — тяжёлым заболеванием лимфатической системы. Церемония прощания с ним прошла 6 марта на "Камерной сцене". Артист полюбился зрителям ролями в таких постановках, как "Ревизор", "Снежная королева", "Приключения Буратино" и др. В кино он дебютировал только в 2023 году в шпионском сериале "Операция "Престол".