Актёр из сериала "Операция "Престол" умер от лимфомы в 40 лет
Актёр театра и кино Илья Устюжанинов умер от онкологии в возрасте 40 лет
Актёр театра и кино Илья Устюжанинов. Обложка © VK / "Камерная сцена" театр Лобня
Актёр тетра и кино Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет, на протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием. Его не стало 4 марта. Печальную весть рассказали в пресс-службе театра "Камерная сцена" в Лобне, в котором он служил.
"По традиции с актёрами прощаются аплодисментами, давайте проводим актёра Илью Устюжанинова в последний путь именно так… Светлая тебе память, Илья", — обратились к артисту коллеги.
С 2014 года Устюжанинов боролся с лимфомой — тяжёлым заболеванием лимфатической системы. Церемония прощания с ним прошла 6 марта на "Камерной сцене". Артист полюбился зрителям ролями в таких постановках, как "Ревизор", "Снежная королева", "Приключения Буратино" и др. В кино он дебютировал только в 2023 году в шпионском сериале "Операция "Престол".
Ранее Life.ru писал о смерти обладателя Кубка по бодибилдингу Дмитрия Кимака. Он скончался на 29-м году жизни. Весной спортсмен хотел побороться за Кубок Урала и Сибири, но не успел. О трагедии сообщила его сестра без уточнения причин.