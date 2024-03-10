Скончался ветеран московского "Динамо" Владимир Зубрильчев

Чемпион СССР 1990 года по хоккею Владимир Зубрильчев, который играл в составе московского клуба "Динамо", умер на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

"Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) соболезнует родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память!" — указано в сообщении. Причина смерти не разглашается.

Хоккеист выступал за московский клуб "Динамо" с 1984 по 1990 год. Зубрильчев трижды становился серебряным призёром чемпионатов СССР и один раз — бронзовым. Кроме того, нападающий играл за харьковское и минское "Динамо", а также "Спутник" из Нижнего Тагила, московский ЦСКА и польский клуб "Краковия".