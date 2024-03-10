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10 марта, 16:48

Скончался ветеран московского "Динамо" Владимир Зубрильчев

Чемпион СССР по хоккею Владимир Зубрильчев умер на 64-м году жизни

Хоккеист Владимир Зубрильчев. Обложка © Пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо"

Хоккеист Владимир Зубрильчев. Обложка © Пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо"

Чемпион СССР 1990 года по хоккею Владимир Зубрильчев, который играл в составе московского клуба "Динамо", умер на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

"Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) соболезнует родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память!" указано в сообщении. Причина смерти не разглашается.

Хоккеист выступал за московский клуб "Динамо" с 1984 по 1990 год. Зубрильчев трижды становился серебряным призёром чемпионатов СССР и один раз — бронзовым. Кроме того, нападающий играл за харьковское и минское "Динамо", а также "Спутник" из Нижнего Тагила, московский ЦСКА и польский клуб "Краковия".

В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер
В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер

А ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Ему было 89 лет. Спортсмен в 1953–1954 годах выступал за "Металлург" из Нижнего Тагила, после чего на протяжении 22 лет (1954–1976) играл в составе хоккейного клуба "СКА-Свердловск", с которым стал девятикратным чемпионом СССР.

Дарья Нарыкова
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