Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в 89 лет

Семикратный чемпион мира, а также девятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Николай Дураков умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом РФ.

"В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушёл из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича. Это огромная потеря для всего отечественного спорта", — указано в сообщении.

Дураков в 1953–1954 годах выступал за "Металлург" из Нижнего Тагила. После этого он на протяжении 22 лет (1954–1976) играл в составе "СКА-Свердловск", с которым стал девятикратным чемпионом Советского Союза, восемь раз был лучшим бомбардиром соревнования. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории клуба. В 1974 году в составе команды Дураков стал победителем Кубка европейских чемпионов.

Кроме того, спортсмен, который выступал за сборную СССР, семь раз становился чемпионом мира. Дураков был награждён орденами Мужества, Почёта и орденом "Знак Почёта".