Игравший в КХЛ и НХЛ канадский нападающий Крис Саймон умер в возрасте 52 лет

"Он сыграл всего девять игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы. Скорбим..." — написано в телеграм-канале клуба.

Крис Саймон отыграл 15 сезонов в клубах НХЛ, в 1996 году в составе "Колорадо" выиграл Кубок Стэнли. Также за его плечами пять сезонов в КХЛ. Последние годы своей карьеры нападающий провёл в России. В 2008 году заключил контракт с чеховским "Витязем", успел поиграть за "Динамо", а с 2011 по 2013 год выступал за новокузнецкий "Металлург", где был наставником для молодёжи. В 2013-м в возрасте 41 года хоккеист завершил карьеру из-за травм.