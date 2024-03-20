Игравший в КХЛ и НХЛ канадский нападающий Крис Саймон умер в возрасте 52 лет
Канадский нападающий Крис Саймон. Обложка © Telegram / ХК "Динамо-Москва"
На 53-м году жизни скончался известный канадский нападающий, бывший хоккеист нескольких российских клубов Крис Саймон. Печальную новость сообщила пресс-служба московского "Динамо".
"Он сыграл всего девять игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы. Скорбим..." — написано в телеграм-канале клуба.
Крис Саймон отыграл 15 сезонов в клубах НХЛ, в 1996 году в составе "Колорадо" выиграл Кубок Стэнли. Также за его плечами пять сезонов в КХЛ. Последние годы своей карьеры нападающий провёл в России. В 2008 году заключил контракт с чеховским "Витязем", успел поиграть за "Динамо", а с 2011 по 2013 год выступал за новокузнецкий "Металлург", где был наставником для молодёжи. В 2013-м в возрасте 41 года хоккеист завершил карьеру из-за травм.
Ранее Life.ru писал, что 18 марта не стало 42-летнего помощника главного тренера "Салавата Юлаева", обладателя Кубка Гагарина 2011 года Константина Кольцова. Причиной ухода из жизни белорусского тренера стал оторвавшийся тромб. А 19 марта в возрасте 52 лет скончался известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. Предварительно, комментатор мог умереть в результате тромбоэмболии лёгочной артерии.