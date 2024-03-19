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19 марта, 10:17

Названа причина смерти помощника тренера "Салавата Юлаева"

Smartpress: Тренер ХК "Салават Юлаев" Кольцов умер из-за оторвавшегося тромба

Люди приносят цветы в память о тренере "Салавата Юлаева" Константине Кольцове. Обложка © Telegram / ХКСЮ

Люди приносят цветы в память о тренере "Салавата Юлаева" Константине Кольцове. Обложка © Telegram / ХКСЮ

Причиной смерти белорусского тренера ХК "Салават Юлаев" (ХКСЮ) Константина Кольцова стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет портал Smartpress со ссылкой на представителя пресс-службы хоккейной команды.

Тем временем многие болельщики и фанаты клуба несут цветы и свечи к центральному входу "Уфа-арены". Снимок зарождения стихийного мемориала в честь Кольцова публикует официальный телеграм-канал ХК "Салават Юлаев".

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Напомним, о смерти помощника главного тренера ХКСЮ, обладателя Кубка Гагарина 2011 года, стало известно утром 19 марта. Константину Кольцову было 42 года. По некоторым сведениям, он скончался в Соединённых Штатах, где находился вместе со своей девушкой, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая прилетела в США, чтобы принять участие в соревнованиях в Майами.

Юрий Лысенко
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