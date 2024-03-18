61-летний лыжник умер на соревнованиях в Кургане Лыжник Чурин скончался прямо во время марафона в Кургане 18 марта, 10:22 Александр Чурин. Обложка © VK / ProBike

В Кургане во время лыжного марафона скончался 61-летний спортсмен Александр Чурин. Причины гибели не уточняются. Трагическим известием поделился спортклуб ProBike на своей странице в VK.

Александр Чурин. Фото © VK / ProBike

"На лыжном марафоне в Кургане скончался наш друг, товарищ и брат — Александр Чурин. Многие годы он был с нами в одной лодке под названием любительский спорт. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату", — говорится в тексте.

Чурин также всерьёз занимался велогонками. По словам руководства клуба, один из веломарафонов Хрустального кубка назовут в память о спортсмене.

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба Wolta случайно выпил нашатырный спирт во время матча в Москве. Спортсмена увезли на скорой с диагнозом: химожог второй степени. По словам пострадавшего, ему специально подлили опасное вещество в бутылку.

Авторы Татьяна Миссуми