Хоккеист выпил нашатыря во время матча в Москве
Хоккеист Wolta попал в больницу, выпив нашатырный спирт во время матча в Москве
Хоккеист клуба Wolta случайно выпил нашатырный спирт во время матча в Москве. Спортсмена увезли на скорой с диагнозом: химожог второй степени, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 10 марта во время матча хоккейной лиги "Трудовые резервы" в Ледяном дворце "Янтарь" между ХК Wolta и HC Hockey Is My Life. Пострадавший — 40-летний игрок Wolta Валерий Зотов — во время смены по ходу матча попил воду из бутылки, но внутри оказалась химическая жидкость. Спортсмену обожгло язык, нёбо и желудок.
Игрок Wolta Валерий Зотов. Фото © Cайт хоккейной лиги "Трудовые резервы"
Валерия увезли на скорой с химическим ожогом второй степени. Сам хоккеист подозревает, что в бутылку специально налили нашатыря. Об этом медики уже сообщили в полицию, те проводят проверку.
Кстати, 10 марта Wolta выиграл у Hockey Is My Life со счётом 4:0.
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