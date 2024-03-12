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12 марта, 07:35

Хоккеист выпил нашатыря во время матча в Москве

Хоккеист Wolta попал в больницу, выпив нашатырный спирт во время матча в Москве

Хоккеист клуба Wolta случайно выпил нашатырный спирт во время матча в Москве. Спортсмена увезли на скорой с диагнозом: химожог второй степени, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 10 марта во время матча хоккейной лиги "Трудовые резервы" в Ледяном дворце "Янтарь" между ХК Wolta и HC Hockey Is My Life. Пострадавший — 40-летний игрок Wolta Валерий Зотов — во время смены по ходу матча попил воду из бутылки, но внутри оказалась химическая жидкость. Спортсмену обожгло язык, нёбо и желудок.

Игрок Wolta Валерий Зотов. Фото © Cайт хоккейной лиги "Трудовые резервы"

Игрок Wolta Валерий Зотов. Фото © Cайт хоккейной лиги "Трудовые резервы"

Валерия увезли на скорой с химическим ожогом второй степени. Сам хоккеист подозревает, что в бутылку специально налили нашатыря. Об этом медики уже сообщили в полицию, те проводят проверку.

Кстати, 10 марта Wolta выиграл у Hockey Is My Life со счётом 4:0.

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А ранее житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды "Джермук". Позже мужчина умер в больнице. Глава Северной Осетии призвал Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру выяснить все обстоятельства произошедшего.

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hc.wolta.ru

Александра Вишнякова
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