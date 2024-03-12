Хоккеист выпил нашатыря во время матча в Москве

Хоккеист клуба Wolta случайно выпил нашатырный спирт во время матча в Москве. Спортсмена увезли на скорой с диагнозом: химожог второй степени, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 10 марта во время матча хоккейной лиги "Трудовые резервы" в Ледяном дворце "Янтарь" между ХК Wolta и HC Hockey Is My Life. Пострадавший — 40-летний игрок Wolta Валерий Зотов — во время смены по ходу матча попил воду из бутылки, но внутри оказалась химическая жидкость. Спортсмену обожгло язык, нёбо и желудок.

Игрок Wolta Валерий Зотов. Фото © Cайт хоккейной лиги "Трудовые резервы"

Валерия увезли на скорой с химическим ожогом второй степени. Сам хоккеист подозревает, что в бутылку специально налили нашатыря. Об этом медики уже сообщили в полицию, те проводят проверку.