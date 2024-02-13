Умер россиянин, получивший ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минералки

Житель Владикавказа, который получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды, умер в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале днём во вторник, 13 февраля.

По словам Меняйло, Роспотребнадзор продолжает разбираться в причинах инцидента.