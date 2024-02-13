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13 февраля, 12:18

Умер россиянин, получивший ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минералки

Глава Северной Осетии Меняйло: Умер выпивший минералку с уксусом владикавказец

Житель Владикавказа, который получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды, умер в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале днём во вторник, 13 февраля.

По словам Меняйло, Роспотребнадзор продолжает разбираться в причинах инцидента.

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Как сообщал Life.ru, житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды "Джермук". Глава Северной Осетии призвал Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Никита Осипов
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