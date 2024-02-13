В России приостановили продажу отдельных партий минеральной воды, в которой нашли уксус

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила продажу отдельных партий минеральной воды торговой марки "Джермук" для проверки на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", — указано в сообщении.

Распоряжение о приостановке касается воды, ввезённой в Россию в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024-го, уточнили в пресс-службе. Роспотребнадзор в кратчайшие сроки определил местонахождение продукции и заблокировал возможность её дальнейшей реализации в розницу. В ведомстве дополнили, что в личные кабинеты компаний, на балансе которых числятся товары, будут направлены дополнительные уведомления.