В России приостановили продажу отдельных партий минеральной воды, в которой нашли уксус
Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды "Джермук"
Изъятые 24 упаковки минеральной воды "Джермук". Обложка © t.me / Сергей Меняйло
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила продажу отдельных партий минеральной воды торговой марки "Джермук" для проверки на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", — указано в сообщении.
Распоряжение о приостановке касается воды, ввезённой в Россию в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024-го, уточнили в пресс-службе. Роспотребнадзор в кратчайшие сроки определил местонахождение продукции и заблокировал возможность её дальнейшей реализации в розницу. В ведомстве дополнили, что в личные кабинеты компаний, на балансе которых числятся товары, будут направлены дополнительные уведомления.
Напомним, что житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды "Джермук". О происшествии рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, который призвал Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру выяснить все обстоятельства произошедшего.