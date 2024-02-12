Новая фобия: Житель Владикавказа едва не отправился на тот свет из-за уксуса в бутылке минералки

Уксус в запечатанной бутылке минеральной воды "Джермук" едва не погубил жителя Владикавказа, который получил ожог пищевода после всего лишь одного глотка. О происшествии рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Чиновник подчеркнул, что хорошо осведомлён о произошедшем и привлёк к выяснению обстоятельств Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру. Из розничных сетей уже были изъяты 24 упаковки минеральной воды, остальных предпринимателей призвали приостановить её продажу.