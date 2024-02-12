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12 февраля, 20:19

Новая фобия: Житель Владикавказа едва не отправился на тот свет из-за уксуса в бутылке минералки

Владикавказец получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды

Изъятые 24 упаковки минеральной воды "Джермук". Обложка © T.me / Сергей Меняйло

Изъятые 24 упаковки минеральной воды "Джермук". Обложка © T.me / Сергей Меняйло

Уксус в запечатанной бутылке минеральной воды "Джермук" едва не погубил жителя Владикавказа, который получил ожог пищевода после всего лишь одного глотка. О происшествии рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Чиновник подчеркнул, что хорошо осведомлён о произошедшем и привлёк к выяснению обстоятельств Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру. Из розничных сетей уже были изъяты 24 упаковки минеральной воды, остальных предпринимателей призвали приостановить её продажу.

"Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя", — написал Меняйло в телеграм-канале.

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А тем временем в Приморье возросло число людей, отравившихся после посещения бургерной. Среди пострадавших есть и несовершеннолетние. Заведение общепита временно прекратило работу, там производится сбор необходимых проб.

Илья Пушкарев
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