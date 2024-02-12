Число отравившихся в бургерной жителей Приморья выросло до 31

В Приморском крае зафиксированы новые случаи отравления после посещения кафе "М-Бургер". Число обратившихся за медпомощью посетителей заведения общепита в Дальнереченске возросло до 31, сообщил РИА "Новости" представитель регионального управления Роспотребнадзора.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших есть и несовершеннолетние. Все дети находятся под присмотром врачей. Тяжёлых случаев отравления не выявлено.