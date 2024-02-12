Число отравившихся в бургерной жителей Приморья выросло до 31
В Приморском крае зафиксированы новые случаи отравления после посещения кафе "М-Бургер". Число обратившихся за медпомощью посетителей заведения общепита в Дальнереченске возросло до 31, сообщил РИА "Новости" представитель регионального управления Роспотребнадзора.
По словам собеседника агентства, среди пострадавших есть и несовершеннолетние. Все дети находятся под присмотром врачей. Тяжёлых случаев отравления не выявлено.
Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации 22 местных жителей, которые посещали одно и то же кафе. Причиной отравления названа попавшая в одно из блюд на фоне многочисленных нарушений сальмонелла.
Инцидентом уже заинтересовалась краевая прокуратура, которая организовала проверку. Заведение общепита временно прекратило работу, там производится сбор необходимых проб.
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