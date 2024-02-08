В Ессентуках отравилось более 20 детей из Ивановской области

В Ессентуках Ставропольского края отравилась группа детей из Ивановской области, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"6 февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратилось 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребёнка", — говорится в сообщении.

Место, где отравились туристы, не уточняется, однако известно, что накануне они выезжали на экскурсию в соседний регион. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ведётся следствие, ход которого взят под контроль прокуратуры.