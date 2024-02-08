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8 февраля, 13:26

В Ессентуках отравилось более 20 детей из Ивановской области

Следственный комитет возбудил дело из-за отравления 23 детей в Ессентуках

В Ессентуках Ставропольского края отравилась группа детей из Ивановской области, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"6 февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратилось 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребёнка", — говорится в сообщении.

Место, где отравились туристы, не уточняется, однако известно, что накануне они выезжали на экскурсию в соседний регион. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ведётся следствие, ход которого взят под контроль прокуратуры.

Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц
Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц

Напомним, тем временем в Иркутске разбираются с местным кафе, в котором шаурмой отравилось 16 человек. На данный момент известно о госпитализации 11 из них, в том числе двух несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Свои проверки проводят прокуратура и Роспотребнадзор. Владельца сомнительного общепита арестовали.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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