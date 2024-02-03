В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой 16 человек

На два месяца арестованы владелец и повар иркутского кафе "Шаурма на углях", в котором отравились 16 человек, включая двоих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.