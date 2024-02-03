Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 14:23

В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой 16 человек

На два месяца арестованы владелец и повар иркутского кафе "Шаурма на углях", в котором отравились 16 человек, включая двоих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились 16 человек. Видео © Telegram / Следком 38

"По ходатайству следствия Кировским районным судом города Иркутска фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на два месяца", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в деятельности кафе обнаружили ряд нарушений требований санитарного законодательства, работа заведения приостановлена. Расследование уголовного дела продолжается.

Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц
Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц

Как писал Life.ru, накануне, 2 февраля, за помощью к медикам обратились 16 жителей Иркутска, из которых, по предварительным данным, 11 человек, в том числе два ребёнка, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проверки проводят областная прокуратура и Роспотребнадзор. Городские власти также начали проверять точки общественного питания.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Следком 38

Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров