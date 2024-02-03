В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой 16 человек
На два месяца арестованы владелец и повар иркутского кафе "Шаурма на углях", в котором отравились 16 человек, включая двоих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились 16 человек. Видео © Telegram / Следком 38
"По ходатайству следствия Кировским районным судом города Иркутска фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на два месяца", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в деятельности кафе обнаружили ряд нарушений требований санитарного законодательства, работа заведения приостановлена. Расследование уголовного дела продолжается.
Как писал Life.ru, накануне, 2 февраля, за помощью к медикам обратились 16 жителей Иркутска, из которых, по предварительным данным, 11 человек, в том числе два ребёнка, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проверки проводят областная прокуратура и Роспотребнадзор. Городские власти также начали проверять точки общественного питания.
Кадр из видео Telegram / Следком 38