В Иркутске девять взрослых и два ребёнка попали в больницу из-за отравления шаурмой

Власти Иркутской области сообщают о массовом отравлении, случившемся в региональном центре. Как передаёт администрация города, 12 жителей Ленинского округа и четыре из других районов города пожаловались на ухудшения самочувствия после посещения одного из местных пунктов общественного питания.

По данным региональных властей, 11 человек, среди которых девять взрослых и два ребёнка, были госпитализированы. Сообщается, что всех их объединяло одно — они покупали шаурму в одном из заведений, находящихся в Ленинском районе Иркутска. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Городская администрация оперативно отреагировала на этот инцидент. Так, иркутский мэр Руслан Болотов уже поручил специалистам проверить расположенные в городе точки общественного питания. Помимо этого, правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором по Иркутской области проверят места, на которые от граждан поступали жалобы. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.