Новогодний корпоратив детского ансамбля "Клевер" обернулся отравлением 200 человек В Екатеринбурге в кафе FEST отравилось около 200 человек, среди них есть дети 11 января, 13:28 Артисты ансамбля "Клевер". Обложка © VK / Хореографический ансамбль "Клевер"

В Екатеринбурге произошло массовое отравление в арт-кафе FEST, среди пострадавших участники детского хореографического ансамбля "Клевер", которые отмечали там новогодние праздники. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

"В конце декабря специалисты Роспотребнадзора оперативно провели эпидемиологическое расследование по факту заболевания нескольких человек острой кишечной инфекцией после посещения арт-кафе FEST 12. По результатам лабораторных исследований у заболевших обнаружен норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции", — уточнили в ведомстве.

Заведение закрыто на 45 дней с 26 декабря. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Роспотребнадзора, всего за медицинской помощью обратились девять человек. Однако, по словам руководителя коллектива "Клевер" Валерии Сотниковой, это неверные цифры и речь идёт о двухстах пострадавших, среди которых дети и педагоги ансамбля.

Сотникова пояснила, что многие просто лечились дома и сейчас с детьми всё хорошо. По данным Ura.ru, в ходе проверки в кафе обнаружены многочисленные нарушения. Так, отсутствовали программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи, не обрабатывался инвентарь. В помещениях не проводилась надлежащая дезинфекция и уборка, а также не разграничивались потоки сырья и чистой посуды.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске 13-летний мальчик насмерть отравился бытовым газом. Тело ребёнка нашли утром 7 января в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также пострадали мать и бабашка подростка.

Авторы Татьяна Миссуми